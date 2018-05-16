Çiftçiye pancar avansı

Pancar çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için Kayseri Şeker’in, pancar ekicilerine yönelik 2018-2019 kampanya döneminde verdiği Faizden kurtarma avans çiftçiler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerinden çiftçiler, Çiftçinin zirai anlamda en çok harcamasının olduğu ve gelirinin en az olduğu dönemde Kayseri Şeker tarafından pancar ekicisi olan çiftçilere dağıtılan faizden kurtarma avansından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.