Çiftçimizin yanındayız

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de dolu ve sel nedeniyle zarar gören bölgenin ‘doğal afet bölgesi’ ilan edilmesini istedi. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, zarar gören hemşerilerine ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu. Milletvekili Sedef, Lök, Topçu, Başınayayla, Azizli, Azizlibağları, Büyükincirli, Battal, Şefaatli, Paşaköy ve Yerköy’ün bazı köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu büASedef, “Yaklaşık 70 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluşmuştur. Birçok köyde köprü, bahçe duvarı, ahır gibi yapılar yıkılmıştır. Kanalizasyon boruları zarar görmüştür. Gökçekışla köyünde bir vatandaşımızın evinin yarısı yıkılmış ve eşyaları zarar görmüştür. Birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmuştur” şeklinde konuştu. Ethem Sedef MHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Şahbaz’ın da afete uğrayan köyleri dolaşarak yerinde durum tespiti yaptığını ve kendisini bilgilendirdiğini anlatarak, “Bölge acilen afet kapsamına alınıp, yaraların devletimiz eliyle sarılması gerekmektedir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun” diye konuştu.

