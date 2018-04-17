Çiftçilere eğitim

Yozgat’ın Musabeyli Köyünde, İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla çok geniş bir çiftçi eğitim toplantısı yapıldı. İl Müdürü Özdemir, çiftçilerden nadasa bırakılan tarım alanlarını üretime kazandırmalarını, toprak işlemesiz tarım uygulamalarından yararlanarak, daha az zahmetle daha çok ve bol, kaliteli ürünler alabilmeleri için kendilerine istedikleri zaman başvuruda bulunabileceklerini kaydetti. Teknik personel ise, toprak işlemesiz tarım ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan deneme ve demonstrasyon çalışmaları, buzağı ölümlerinin önlenmesinin önemi, gübreleme gibi teknik konularda sunumlar yaptı, çiftçiler bilgilendirildi.