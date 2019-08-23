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Çiftçi sorunları devam ediyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yaşanan sel felaketinde zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi hakkında bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

Çiftçi sorunları devam ediyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yaşanan sel felaketinde zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi hakkında bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Çiftçi sorunları devam ediyor

Bayram öncesinde ve sonrasında sık sık bir araya geldiği Yozgat çiftçisinin borçlarının ertelenmesini beklediğini hatırlatan Keven, Mağdur vatandaşlar için olumlu bir gelişme yaşanmadığı gibi çiftçi borçlarının ertelenmesi konusunda da bir adım atılmadığını kaydetti. Keven, ‘Çiftçinin ürününü dolu vurdu. Sel vurdu. Borcu olan bankalara neyi satıp neyi ödeyecek? Tarım Kredi'ye olan borcunu nasıl ödeyecek? Mazot borcunu nasıl ödeyecek? Bu insanlar göz göre göre haciz memurlarının insafına mı terk ediliyor? Çünkü Saray çevresinin tuzu kuru, tarıma bakmayan Bakan’ın da tuzu kuru. Yozgat'a korumalarıyla gelip birkaç oda ziyareti yapıp, giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da tuzu kuru. İktidar partisi milletvekillerini ise hiç söylemeye gerek yok. Peki Yozgatlı ne yapsın? Yozgat'ta ürünü sele giden, doludan zarar gören çiftçi ne yapsın? Yozgat bunca bakan çıkarmış devletin üst düzey yetkilisinin Yozgatlı olmasına sevinmiş ancak elde var sıfır. Ne evi yıkılan vatandaşa ev yaptılar. Ne de çiftçinin köylünün borcunu ertelediler. Çiftçiler sizden acilen bir açıklama bekliyor!” dedi.

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