ÇiFTÇi PERiŞAN

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tasfiye edildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın lisanslı depoculuk sistemini şiddetle savunduğuna dikkat çeken Keven, “Bugüne kadar savunduğunuz hiçbir şey çiftçimizi bir adım ileriye taşımadı. Kapısında ‘çiftçinin kara gün dostu’ yazan Toprak Mahsulleri Ofisi son yıllarda çiftçiden uzaklaşarak, görevini özel sektöre devrediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tasfiye ediliyor’’ dedi. Keven, Yozgat’ta Şefaatli ve Doğankent Ajans Amirliklerinin 1 Ocak itibarıyla kapatılıp, sezonluk tesis statüsüne indirildiğini, bölgenin en büyük silolarına sahip Yerköy Şube Müdürlüğünün ise işlevsiz bir konuma getirildiğini ileri sürdü. Keven, ‘’Yerköy’de devlete ait silolar bomboş dururken çiftçiler iki yıldır özel bir şirkete ait lisanslı depoya yönlendiriliyor. Türkiye’nin her tarafında buna benzer örnekler mevcut. Lisanslı depoculuk şirketlerinin girdiği bölgelerde TMO şubeleri tasfiye ediliyor” diye konuştu. Çiftçilerin geçinemediği için üretimden koptuğunu, bu durumun Bakanlık tarafından da iyi bilindiğine vurgu yapan Keven, TÜİK’e ait tarımsal üretim rakamlarını paylaştı. Yozgat’ta ekilen tarım alanlarının 1 milyon dekar eridiğinin altını çizen Keven, ‘’Ağırlıklı kuru tarım yapıldığı için bunun 3 buçuk milyon dekarında arpa ve buğday ekimi yapılıyor. Çiftçi 1 liraya buğday satıyor 6 buçuk liraya mazot alıyor. Mazotta KDV ve ÖTV derhal kaldırılmalıdır. Yatta, kotrada vergi nasıl kaldırıldıysa; traktöre, biçerdövere verilen mazotta da öyle kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ DESTEK BEKLİYOR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sık sık vurguladığı gibi, Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeğinin meşhur olduğunu, yeşil mercimek üretiminin Yozgat’ta 18 yılda 200 bin dekardan 105 bin dekara gerilediğini anlattı. Keven, ‘’Üretim ise 17 bin 500 ton iken 14 bin tona geriledi. Mercimek üreticileri destek bekliyor. Gelin ihtiyaç sahibi çiftçilere ücretsiz tohum verelim ve üretimi yeniden artıralım. Ayrıca Aydıncık ve Yerköy ilçelerimizde soğan üreticileri ihracat yasağınızdan dolayı ürünlerini çürümeye terk ettiler. İhracat yasağı acil kaldırılmalıdır. İthalat yasaklanmalıdır. Şekerpancarı üretiminde de ikinci olan Yozgat’ta şekerpancarı üreticileri dertli. Özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası Yerköy ilçemize hizmet veriyor. Yerköylü şekerpancarı üreticileri fabrikanın yeni yönetiminin sözleşme şartlarını yerine getirmediğinden yana şikâyetçiler. Fabrika çiftçinin sesi çıkmadığı için pancarda ki çamura kadar fazla fazla fire düşüyor. Ayrıca fabrikanın verdiği tohum ve gübreden kaynaklı büyük oranda verim düşüşü yaşandı. Ancak şirket bunun faturasını şimdi kotayı tutturamayan üreticilere kesiyor. Üreticiler büyük miktarda cezalarla karşı karşıyalar. Bunlar sadece Yozgat’a ait veriler ancak tüm Türkiye’de durum aynı” şeklinde konuştu.