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Çiftci öğrencilerle buluştu

TRT ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı’na da ilham veren Yozgatlı yazar Mustafa Çiftci Kütüphaneler haftası kutlama etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.

01 Nisan 2022 Cuma 00:57
Çiftci öğrencilerle buluştu

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Bozkırın Kalemi Yazar Mustafa Çiftci öğrencilerle bir araya geldi. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulunda söyleşi yapan Çiftci ile çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Söyleşiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, öğretmenler ve veliler katıldı. Son dönemde özellikle herkesin ilgisini çeken Gönül Dağı dizisine de ilham kaynağı olan Bozkırda Altmışaltı adlı kitabı başta olmak üzere yazarın diğer eserlerini, sanat ve hayat görüşü konuşuldu. Çocukların sordukları sorularla hem neşeli hem duygulu anlar yaşandı. Yazar olmasaydınız ne olurdunuz sorusuna Çiftci, ‘itfaiyeci olurdum’ diye cevap verdi. Gönül Dağı dizisinin resmini çizen çocukların resimleriyle neşeli dakikalar yaşandı. Çocuklara ‘’Okumaktan ve yazmaktan vazgeçmeyin, anılarınızı ölümsüz yapmanın yolu budur’’ diyen Çiftci, söyleşi sonrasında çocukların daha önce almış oldukları kitaplarını imzalayıp onlarar hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Son Güncelleme: 31.03.2022 22:58
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