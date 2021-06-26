CHP’liler sel bölgesini gezdi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililerle birlikte dolu ve selden zarar gören Karacalar, Yassıhüyük, Türkmensarılar, Kırım, Baltasarılar, Bişek, Gülyayla köylerini gezdi, köy muhtarları ve köylülerle görüştü. Sel ve dolunun neden olduğu hasar gören alanları gezen CHP heyeti, zarara uğrayan köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar yaptığı yazılı açıklamada, yaşanılan afette can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, ‘’Ancak çok büyük maddi zarar oluşmuş. Kırım köyümüzde bazı yurttaşlarımızın arı ve kovanları, bağ bahçesi, ekili alanları ciddi oranda carar görmüştür. Gülyayla köyümüzde yetersiz ve hatalı yapılan 4 tane menfezin birisinin önünden geçirilen demir altyapı borusu menfezin tıkanmasına, çevresindeki ahıra, samanlıklara çok büyük zarar vermiştir’’ dedi. Yaşar, yurttaşların zararlarının karşılanması, yetersiz menfezlerin ve ıslah çalışmalarının ivedilikle giderilmesini devlet yetkililerinden beklediklerini kaydetti, ‘’Tüm köylülerimize çok geçmiş olsun diyor, CHP olarak sürecin takipçisi olacağız’’ diye konuştu.