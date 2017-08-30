Chopin ile değil Tekbir ile!

Şırnak’ta 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Yozgatlı Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için Öğle namazına müteakip Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrasında askeri bando ilk kez Frederich Chopin’in cenaze marşı yerine Itri’nin Tekbir’ini seslendirdi.

Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Lideri Mustafa Destici ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, Şırnak Namazdağı bölgesinde yürütülmekte olan operasyon sırasında 11 Ağustos’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada ağır yaralanmıştı. Ankara’ya sevk edilen 25 yaşındaki Meriç, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Meriç için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan protokol üyeleri camiye girişlerinde şehidin babası Memduh, annesi Zöhre Meriç ve kardeşlerine taziyelerini sundu.

BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ’NİN 'TEKBİR' ADLI ESERİ ÇALINDI

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Meriç’in Türk bayrağına sarılı tabutunu şehidin babası Memduh Meriç, TBMM Başkanı Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Canikli omuzladı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı top arabasına koyuldu.

Top arabasının geçişi sırasında ise bir ilk yaşandı. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından şehit cenazesinde ilk kez cenaze marşı yerine Buhurizade Mustafa Itri’nin 'Tekbir' adlı eseri çalındı. Şehit Meriç’in naaşı toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.



