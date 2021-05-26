CEZAEVi’NDE SONA GELiNDi

Yozgat'ta 1988 yapımı planlanıp, daha sonra yapımından vazgeçilen Stol Tipi Havaalanı sahası 25 yıl süreyle tarım alanı olarak kullanılıp, arpa ve nohut ekildi.

3 bin 500 tutuklunun kalabileceği T Tipi Bölge Cezaevi’nin temeli 2013 yılında atılıp, açılış için gün sayılmaya başlandı. Yozgat’ta 1988 yılında yapımı planlanan Stol tipi havaalanı için Merkeze bağlı Tayyip Köyü yakınlarındaki 288 dönümlük tarım arazisi kamulaştırıldı. Ancak, alanın inişler için uygun olmadığı ileri sürülüp, havaalanı yapımından vazgeçilen alan boş kalmaması için Yozgat İl Özel İdaresi Tarım Müdürlüğünün desteği ile iki yıl üst üste arpa tarımı yaptı. Zarar edince ekimden vazgeçen özel idare 1993 yılından 2013 yılına kadar tarlayı kiraya verdi. Tarlayı alan çiftçi nohut ekimi yaptı.

CEZAEVİ YAPILDI

Havaalanı yapılmasından vazgeçilip, yeniden tarım alanı olarak kullanılmaya başlanılan 288 dönümlük alana 2013 yılında projelendirilen T Tipi Bölge Cezaevi inşaatına başlanıldı. 2018 yılında tamamlanarak açılması planlanan cezaevi inşaatı gecikmeli olarak tamamlandı. Tayip Köyü yakınlarındaki alanda yapımı gecikmeli olarak tamamlanıp, son eksiklikleri giderilmeye çalışılan iki T Tipi ve Açık Cezaevi binası ile 100 daireli 5 bloktan oluşan lojman binasının bu yıl açılacağı öğrenildi. 3 bin 500 tutuklunun kalacağı T1 ve T2 Tipi Kapalı, Açık Kampüs Cezaevinde görev yapmak üzere alınan, halen Silivri, Eskişehir, Afyon gibi illerde geçici olarak görevlendirilen personelin bakanlık tarafından geçici görevlerinin kaldırılarak, Yozgat’a geldikleri bildirildi. Yozgat’ta yaklaşık 500 kişilik personel ile 3 yeni cezaevi müdürü görevlendirmesinin yapıldığı hatırlatılarak, Yozgat’taki mevcut E Tipi kapalı cezaevinde 900 mahkumun bulunduğu, bunların da yeni cezaevine nakillerinin yapılacağı kaydedildi. Cezaevi içerisinde hükümlü ve tutukluların kaldıkları süre içerisinde iş sahibi olacağı iş atölyelerinin bulunduğu, bu atölyelerde mobilyadan tekstile, mutfaktan hediyelik eşyaya bir çok farklı alanda üretimin yapılacağı öğrenildi.

YENİ HAVAALANI

Küçük çaplı yolcu uçaklarının inip, kalkabileceği Stol tipi havaalanından vazgeçilmesinin üzerinden geçen 30 yıllık sürenin ardından, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli uluslararası standartlara uygun havaalanın yapımına 2018 yılında İl merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Deremumlu-Fakıbeyli bölgesinde başlanıldı. 36 bin metrekare apron, 2 bin 600 metre piste sahip havaalanı altyapı çalışmalarının önemli bölümü tamamlandı. Yozgat ve çevre illerin hava ulaşımı ihtiyacını karşılamak üzere 3 Haziran 2018'de temeli atılan havalimanın 2022 yılında hizmete alınması planlandı. Havaalanına aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçağın iniş yapabileceği bildirildi.