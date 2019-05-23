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Cezaevi Müze olacak

ÇEKEREK ilçesinde atıl durumdaki eski cezaevinin müzeye dönüştürülerek, turizme kazandırılması istendi.

Cezaevi Müze olacak

ÇEKEREK ilçesinde atıl durumdaki eski cezaevinin müzeye dönüştürülerek, turizme kazandırılması istendi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Cezaevi Müze olacak

Çekerek Duysun adlı Sosyal Medya hesabından verilen bilgilere göre, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, atıl durumdaki Çekerek Kapalı Ceza ve Tevkif Evi’nin Kent Müzesine dönüştürülmesi için tahsis yazısı ile tarihi dokusu ile ilçenin sembollerinden biri olan Kızlar Kayası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Başkan Çakır, gerekli iyileştirmeler ve tarihi mekanların gün yüzüne çıkartılması hususunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile istişarede bulundu, taleplerini iletti.

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