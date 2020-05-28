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Ceza kesildi

Çayıralan ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası uygulandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 23:23
Ceza kesildi

ÇAYIRALAN ilçesinde Ramazan Bayramı süresince uygulamaya konulan soka çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mayıs 2020 günü saat 24:00’de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk üç gününde Çayıralan ilçesinde, sokağa çıkan, kurallara ihlal eden 21 kişiye 63 bin 392 lira ceza yazıldı. Yetkililer, tedbirlere özenle uyulması gerektiğini, ilçe sakinlerinin sağlığı için denetimlere aralıksız devam edileceğini duyurdu.

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Ceza Kesildi
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