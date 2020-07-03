Çevreyle birlikte hayatlar değişiyor

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen, ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Dernek Başkanı Uğuz, proje kapsamında, farkındalık yaratmak için gönüllüler tarafından broşür dağıtarak, vatandaşların bilgilendirilip, bez çanta hediye ettiklerini kaydetti. Uğuz, ‘’Çevreyi, kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız, bugünü, geleceği sağlıklı, mutlu yaşayabilmek için korumak zorundayız. Teknolojinin gelişmesi, insani arzuların yozlaşması, giderek daha da tehlikeli bir boyut taşımaktadır. Artan nüfusla birlikte yeni yaşam alanlarına ihtiyaç artmış ve bu da daha fazla ağacın kesilmesine, daha çok betonlaşmaya, daha çok atığa neden olmuştur’’ dedi.

Dernek Başkanı Uğuz, bu durumun doğada kirliliğe neden olduğunu, kirliliğin geri dönüşünün de elbette biz insanlara olduğunun altını çizdi. Uğuz, ‘’Biz doğayı korumazsak doğa hızla yok olup gidecektir. Gerek çevre sorunları gerekse insanların hatalı davranışları günümüzde doğal çevreye büyük zarar vermektedir. Bu konuda insanlar bilinçlendirilerek çevremize gereken özen gösterilmeli ve bu alanlar özenle korunmalıdır. Tüm sorunlar ışığında gönüllülerimizle birlikte çevreyi korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki vatandaşlarımıza hazırladığımız broşürleri dağıtarak bilgilendiriyoruz. 2019 yılında poşetin ücretli olması ve doğaya zarar vermesi sebebiyle de vatandaşlarımıza bez çanta hediye ediyoruz. Çevre konusunda çalışmalarımız farklı etkinliklerle devam edecektir’’ diye konuştu.