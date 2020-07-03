Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116327
ALTIN
391.616
DOLAR
6.8542
STERLİN
8.5593
EURO
7.6962

Çevreyle birlikte hayatlar değişiyor

Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.

03 Temmuz 2020 Cuma 01:10
Çevreyle birlikte hayatlar değişiyor

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen, ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.
Dernek Başkanı Uğuz, proje kapsamında, farkındalık yaratmak için gönüllüler tarafından broşür dağıtarak, vatandaşların bilgilendirilip, bez çanta hediye ettiklerini kaydetti. Uğuz, ‘’Çevreyi, kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız, bugünü, geleceği sağlıklı, mutlu yaşayabilmek için korumak zorundayız. Teknolojinin gelişmesi, insani arzuların yozlaşması, giderek daha da tehlikeli bir boyut taşımaktadır. Artan nüfusla birlikte yeni yaşam alanlarına ihtiyaç artmış ve bu da daha fazla ağacın kesilmesine, daha çok betonlaşmaya, daha çok atığa neden olmuştur’’ dedi.
Dernek Başkanı Uğuz, bu durumun doğada kirliliğe neden olduğunu, kirliliğin geri dönüşünün de elbette biz insanlara olduğunun altını çizdi. Uğuz, ‘’Biz doğayı korumazsak doğa hızla yok olup gidecektir. Gerek çevre sorunları gerekse insanların hatalı davranışları günümüzde doğal çevreye büyük zarar vermektedir. Bu konuda insanlar bilinçlendirilerek çevremize gereken özen gösterilmeli ve bu alanlar özenle korunmalıdır. Tüm sorunlar ışığında gönüllülerimizle birlikte çevreyi korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizdeki vatandaşlarımıza hazırladığımız broşürleri dağıtarak bilgilendiriyoruz. 2019 yılında poşetin ücretli olması ve doğaya zarar vermesi sebebiyle de vatandaşlarımıza bez çanta hediye ediyoruz. Çevre konusunda çalışmalarımız farklı etkinliklerle devam edecektir’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Çevreyle Birlikte Hayatlar Değişiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit ailesini ziyaret etti
Şehit ailesini ziyaret etti
Yangının nedeni belli oldu
Yangının nedeni belli oldu
Yangın mağdurları ile toplantı
Yangın mağdurları ile toplantı
Yangın Meclis gündeminde
Yangın Meclis gündeminde
Kahveciler isyanda!
Kahveciler isyanda!
Kaçak kazı
Kaçak kazı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim