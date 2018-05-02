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Çevre temizliği

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul, cadde-sokak ve mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

Çevre temizliği

YOZGAT Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul, cadde-sokak ve mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Çevre temizliği

Yozgat’ta 90 personel ile temizlik çalışmasını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tazyikli su ile başta çarşı merkezinde bulunan cadde ve sokaklar olmak üzere mahallelerde biriken çöp, çamur ve benzeri atıkların temizliğini gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların süpürülmesi ile başlayan temizlik çalışması daha sonra yolların ve kaldırımların yıkanmasıyla sürüyor. Periyodik olarak cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve asfalt yıkama çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, “Ekiplerimiz özverili bir şekilde şehrin temizliği için gece gündüz çalışıyor. Girilmedik cadde ve sokak bırakmadan temizlik yapıyoruz. Düzenli olarak şehrin genelinde temizlik çalışmalarımız 90 kişilik ekibimizle devam edecek ancak vatandaşlarımızın da temizlik konusunda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

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