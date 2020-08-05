SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde gençler tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı. ‘Doğayı onun bizi koruduğu gibi korumak için’ sloganıyla düzenlenen temizlik kampanyası ilgi gördü. Bahadın Belediyesi de kampanyaya destek verdi. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, çevre temizliği için tüm gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Bozdemir, ‘’Kampanyaya Belediye olarak personelimiz ve araç imkanımızla destek verip, gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyduk. Bahadın bu tür birlik ve dayanışmayla daha ileriye gitmeye devam edecektir. Biz de her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.