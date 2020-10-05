Çevre düzenlemesi

AKDAĞMADENİ ilçesinde Ticaret ve Kültür Merkezi’nin daha iyi şartlarda vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla belediye tarafından kapsamlı tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Kültür merkezi içinde bulunan esnafın yaşadığı sorunların giderilmesi ve bölgeyi daha cazibeli bir duruma getirecek çalışmala da yıpranan zemin yeniden yapılacak. Kültür Merkezi önünde bulunan meydan da düzenleme yapılıp, bina içerisinde sorun teşkil eden özellikle su sızıntılarına neden olan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ticaret ve Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Yalçın, ‘’Özellikle Kültür Merkezinde ticaret yapan esnafımızın sorunlarını yapılacak tadilat çalışmalarıyla çözeceğiz. Dış cephe onarımları, zemin sağlamlaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandığında Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle ilçemizin merkezi olmaya devam edecektir. Akdağmadeni Belediyesi olarak ihtiyacı hissedilen her bölgede, aksayan her noktada yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.