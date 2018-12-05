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Çevre bilinci anlatıldı

YOZGAT Belediyesi ve Katı Atık Birliği tarafından ortaklaşa planlanan program dahilinde, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla yürütülen eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor.

Çevre bilinci anlatıldı

YOZGAT Belediyesi ve Katı Atık Birliği tarafından ortaklaşa planlanan program dahilinde, çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla yürütülen eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri devam ediyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Çevre bilinci anlatıldı

Yozgat Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürü Ayça Durak Yılmaz, Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, Bozokcan ile birlikte Küçük Eller Gündüz Bakımevi’ni ziyaret ederek, miniklere geri dönüşümün önemini anlattı. Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak, çevreyle ilgili sorunlara dikkat çekmek ve katı atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje, geçen yıl uygulamaya konuldu. Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Müdürü Ayça Durak Yılmaz, "Toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesini sağlanmak istiyoruz. Ayrıca doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, çevresel faaliyetlere aktif olarak katılımın sağlanması ve çevre sorunları karşısında çözümler üretilebilmesi amacıyla bu projemiz ortaya çıktı" dedi.

Son Güncelleme: 04.12.2018 16:26
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