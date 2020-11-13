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Çetin, toprağa verildi

ANKARA’da vefat eden 15. Dönem Yozgat Milletvekili İlhami Çetin toprağa verildi.

13 Kasım 2020 Cuma 00:15
Çetin, toprağa verildi

1973-1977 yıllarında CHP Yozgat Milletvekili olarak görev yapan İlhami Çetin için Ankara’da tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 15'inci Dönem Yozgat Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi İlhami Çetin'in (88) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Törene, Kılıçdaroğlu ile birlikte TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte eski ve yeni milletvekilleri ile Çetin'in ailesi ve yakınları katıldı. Törende Kılıçdaroğlu, Çetin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Törende Çetin'in özgeçmişi okundu, dua edildi. Evli ve 2 çocuk babası İlhami Çetin, kılınan cenaze namazının ardından Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. İleri gazetesi, eski Yozgat eski Milletvekillerinden İlhami Çetin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağılığı diler. 

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ÇetinToprağa Verildi
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