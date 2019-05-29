Çeşmeler yenilendi

Hasbek Muhtarı Mesut Duru, köylerinde 7 çeşme bulunduğunu, bunların 5'ini yenileyerek modern görünüme kavuşturduklarını söyledi. Köyde su sıkıntısının yaşanmadığını, evlerde içme suyu bulunduğunu anlatan Duru, "Köyümüzde çok eskiden beri kullanılan 7 çeşmemiz vardı. Köyümüzden hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile 5 çeşmeyi yeniledik. Ayrıca hayvanların sulanması için de araziye çeşme yaptık. Köyümüzde hayvancılık önemli bir yere sahip. Bu nedenle köy çeşmeleri özellikle hayvanların sulanması açısından önemli" diye konuştu.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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