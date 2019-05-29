Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
248.124
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6328
EURO
6.7280

Çeşmeler yenilendi

SARIKAYA ilçesine bağlı Hasbek köyündeki mahalle çeşmeleri yenilendi.

Çeşmeler yenilendi

SARIKAYA ilçesine bağlı Hasbek köyündeki mahalle çeşmeleri yenilendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
9 Okunma
Çeşmeler yenilendi

Hasbek Muhtarı Mesut Duru, köylerinde 7 çeşme bulunduğunu, bunların 5'ini yenileyerek modern görünüme kavuşturduklarını söyledi. Köyde su sıkıntısının yaşanmadığını, evlerde içme suyu bulunduğunu anlatan Duru, "Köyümüzde çok eskiden beri kullanılan 7 çeşmemiz vardı. Köyümüzden hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile 5 çeşmeyi yeniledik. Ayrıca hayvanların sulanması için de araziye çeşme yaptık. Köyümüzde hayvancılık önemli bir yere sahip. Bu nedenle köy çeşmeleri özellikle hayvanların sulanması açısından önemli" diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Sertifikalarına kavuştular
Sertifikalarına kavuştular
Vali Çakır’dan destek
Vali Çakır’dan destek
Ramazan etkinliği
Ramazan etkinliği
Hastalıklar masaya yatırıldı
Hastalıklar masaya yatırıldı
Yardımlar sürüyor
Yardımlar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim