Çeşmeler yenilendi

Hasbek Muhtarı Mesut Duru, köylerinde 7 çeşme bulunduğunu, bunların 5'ini yenileyerek modern görünüme kavuşturduklarını söyledi. Köyde su sıkıntısının yaşanmadığını, evlerde içme suyu bulunduğunu anlatan Duru, "Köyümüzde çok eskiden beri kullanılan 7 çeşmemiz vardı. Köyümüzden hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile 5 çeşmeyi yeniledik. Ayrıca hayvanların sulanması için de araziye çeşme yaptık. Köyümüzde hayvancılık önemli bir yere sahip. Bu nedenle köy çeşmeleri özellikle hayvanların sulanması açısından önemli" diye konuştu.