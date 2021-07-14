ÇEŞMELER KURUYOR

Son yıllarda, yeterli ve mevsiminde yağmayan yağışlar sonunda kendini gösteren kuraklık her alanda hissediliyor. Dere ve öz gibi çağıl çağıl akan sulara hasret kalan doğanın yanı sıra, insanoğlu da hasret kaldığı yüzey sularını, kuyu ve derin kaynaklardan temin etme yoluna gidiyor. Özellikle karakış olarak bilinen Aralık ayından itibaren yeterli kar yağışı olmayınca, ilkbaharda çağlayan su kaynaklarına da rastlanılamıyor. Asırlardır lülelere sığmayıp çift lülede akan çeşmeler de oldukça azalmaya yüz tuttu. ‘’Rahmetli babamın seferberlikte yaptırdığı ve oluklara sığmayan bu çeşme, en kötü günlerini yaşıyor’’ diyen 83 yaşındaki Mehmet Yurtlu, su kaynaklarının azaldığını bildirdi. Yurtlu, adeta köy ile özdeşleşen, şairlerin mısralarında yer edinen, meşhur bol ve soğuk suyuyla nam salan ‘Kör Ahmet’in Pınar’ olarak bilinen diğer adı Yukarı Pınar olan, köy halkının olmazsa olmazı özelliğini taşıdığını anlattı. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinin Körük Köyü’nde yaşayan Mehmet Yurtlu, ‘’Bu pınar, rahmetli babam, nam-ı meşhur Kör Ahmet’in, seferberlik yıllarında 1900’lü yıllarda yaptırdığı ve köyün içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Ne var ki şimdilerde özellikle bu yıl beşte bir oranında azaldı. Köylü bahçesini bostanını bu pınardan karşılıyor. Bu çeşmenin suyunun azaldığını görünce, rahmetli babamı hatırlıyor onun hayratını yaşatamamayı içime dert ediyorum ama elden de bir şey gelmiyor’’ dedi. Köy halkının da susuzluktan çektiği sıkıntıyı dile getiren Köy Muhtarı Sezer Kanak da, ‘’Artık yüzey sularına hasret kaldık, ne derelerde su var ne de özlerde’’ şeklinde konuştu. Kanak, köydeki su kaynaklarının azaldığına dikkat çekti, toprağın derinlerinden gelen çeşme ve kuyu suyu kaynaklarının da azaldığını bildirdi.