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Çeşme yapıldı

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’nde yaptırılan çeşme tamamlandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:48
Çeşme yapıldı

Dağılgan bölgesinde piknik yapan, gezintiye çıkan, hayvan otlatan, tarım arazisi bulunan vatandaşların ihtiyaç duyduğu çeşmeye kuruluşlar destek verdi. Uzunlu Belediyesi öncülüğünde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Uzunlu Sulama Birliği Başkanlığı ile birlikte yaptırılan çeşmenin açılışı da yapıldı. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ‘’Çiftçi Malları Koruma Başkanı Bülent Vural ve personeline, emeği geçen hayırsever hemşerilerimizle şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çeşme Yapıldı
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