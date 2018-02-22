Cemiyetin yazar konukları

Gençlerle bir araya gelen iki yazar, sohbetlerle gençleri bilgilendirdi. Fehmi Demirbağ, gençlere tavsiyelerde bulunurken, tüketen değil, üreten olmaları konusunda dikkat çekti. Demirbağ, “Çok çalışmalıyız. Ülkenin beka meselesi vardır. Bizi yıllarca diyalog ve hoşgörü ile aldattılar. Bunlar batının oyunlarıydı. Artık kendimize gelmemiz lazım” dedi.

Yazar Sait Çamlıca da gençlerin çok okumaları gerektiğini teknolojiye bağımlı kal mamalarını en iyi teknolojiyi gençlerin bizlerin üretmesi gerektiğini ifade etti. Çamlıca, keşfedilenlerden daha çok keşfedilmeyenlerin olduğunu bu açıdan da gençlere çok görevler düştüğünü aktardı. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti’nde gerçekleştirilen söyleşiye Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da katıldı. Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Yönetimi Ahmet Topuz, Nurullah Nurdoğan, Recep Şahingöz, Cahit Kayhan, Ali Cansever, Bilal Keskin’in de hazır bulunduğu söyleşiyi, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Necip Fazıl Kısakürek öğrenci yurdunda kalan üniversiteli öğrencileri ilgiyle takip etti.