Cemaate seccade

YOZGAT il genelinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla devam edildi. Yozgat'ta 627 camide cuma namazı kılındı. Namaz öncesi camiye gelen vatandaşların ateşi ölçülüp maske dağıtıldı. Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan cemaat, yol ve kaldırımlarda namazlarını eda etti. Çekerek ilçesinde ise Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Cuma Namazı öncesinde İlçedeki camilerde cemaate hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için seccade dağıtımında bulundu. Başkan Çakır, ‘’Namaz öncesi korona virüs önlemleri kapsamında gerekli temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı tamamlayarak, belirlenen bölgeleri ibadet için hazır hale getirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımıza seccade dağıttık. Tüm vatandaşlarımızın cumasını tebrik ediyorum. Tüm vakit namazlarının kılınacağı günler diliyorum’’ dedi.