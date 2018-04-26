Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107401
ALTIN
173.640
DOLAR
4.1031
STERLİN
5.6867
EURO
4.9999

Çelik’e teşekkür

YOZGAT Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik’e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, yaptığı katkılarından dolayı ‘teşekkür belgesi’ verildi.

Çelik’e teşekkür

YOZGAT Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik’e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, yaptığı katkılarından dolayı ‘teşekkür belgesi’ verildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
5 Okunma
Çelik’e teşekkür

Çelik, Yerköy İlçe Müftülüğü külliyesine tahsis edilen arsa ile ilgili olarak yaptığı girişimlerin yanında, müftülüğün çeşitli çalışmalarına da destek verdi. İşadamı Ayhan Çelik, ‘’Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla Devlet Demir Yollarına ait bin 600 metrekare arsa Milli Emlak Genel müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak Yerköy ilçe müftülüğüne devri gerçekleşti. Sayın Başbakanımızın talebimizi dikkate alarak bizleri onurlandırmasından dolayı şahsın ve ilçemiz Yozgat adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Bu girişimimizden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından imzalı teşekkür belgesini Yerköy İlçe Müftüsü İbrahim Güneş, Müftülük makamında tarafıma teslim etti. Bu belgenin maddi değerinden öte benim için manevi değeri çok yüksektir. Bir talimatı ile Yerköy’e Müftülük Külliyesi kazandıran Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a tekrar şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
PKK'lı yakalandı
PKK'lı yakalandı
YOZGAT KALKINMIŞ!
YOZGAT KALKINMIŞ!
Kitap Okudular...
Kitap Okudular...
Başer, uyum yasalarını değerlendirdi
Başer, uyum yasalarını değerlendirdi
Gençler ataları için yürüdü
Gençler ataları için yürüdü
Baro’dan çocuklara özel
Baro’dan çocuklara özel

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim