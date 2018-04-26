Çelik’e teşekkür

Çelik, Yerköy İlçe Müftülüğü külliyesine tahsis edilen arsa ile ilgili olarak yaptığı girişimlerin yanında, müftülüğün çeşitli çalışmalarına da destek verdi. İşadamı Ayhan Çelik, ‘’Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatlarıyla Devlet Demir Yollarına ait bin 600 metrekare arsa Milli Emlak Genel müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak Yerköy ilçe müftülüğüne devri gerçekleşti. Sayın Başbakanımızın talebimizi dikkate alarak bizleri onurlandırmasından dolayı şahsın ve ilçemiz Yozgat adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Bu girişimimizden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından imzalı teşekkür belgesini Yerköy İlçe Müftüsü İbrahim Güneş, Müftülük makamında tarafıma teslim etti. Bu belgenin maddi değerinden öte benim için manevi değeri çok yüksektir. Bir talimatı ile Yerköy’e Müftülük Külliyesi kazandıran Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a tekrar şükranlarımı sunuyorum” dedi.