Çelik, düğünü renklendirdi

KONYA-Bozkırlı Ses ve Saz Sanatçısı Sami Çelik, Boğazlıyan’ın tanınmış ailelerinden Ünalar ve Ağce ailelerinin düğünlerinde sahne alarak, muhteşem bir programa imza atarken, genç çiftlerin düğününe de renk kattı. TRT’nin sevilen dizilerinde biri ola 80’lerde oyunculuk yapan, ayrıca Ses ve Saz sanatçısı olan Konya –Bozkırlı Sami Çelik, yakın dostları olan Ünalar ve Ağce ailelerinin düğün törenine katıldı. Sanatçı Çelik, Boğazlıyan Devecipınar köyünde gurbetçi ailenin kızları Yıldız Ünalar ve Mustafa Ağce’nin düğün törenlerinde sahne alan sanatçı Sami Çelik, ‘’Yakın aile dostlarım Ünalar ve Ağce ailelerinin düğününde sahne almam beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu etmiştir. Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilerken, Ünalar ve Ağce ailelerine düğünleri hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.