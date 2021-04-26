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Çekerek’te yatırımlara devam

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Çekerek ilçesinde projelendirilip, yapımına başlanılan yatırımların son durumlarını yerinde inceleyip, ilgililerden bilgiler aldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:45
Çekerek’te yatırımlara devam

Vali Ziya Polat Çekerek ilçesinde Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ile birlikte yapımına başlanılan Millet Bahçesi, Lavanta Adası, Biyogaz Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Spor ve Kültür Dünyası Projesi, yapımı tamamlanan Kent Meydanı, Gençlik Merkezi, Kütüphane, Yöresel Ürünler Üretim Merkezini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Çekerek Belediyesi tarafından yapılan turizm yatırımlarıyla ilçeye gelecek olan turistlere hitap edecek ürünler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kursları da ziyaret eden Vali Polat, kursiyerleri ürettikleri ürün örnekleri hakkında istişarede bulundu.
MİLLET BAHÇESİ; Vali Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gayretleriyle çalışmalarına başlatılan Çekerek Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
ŞEHİT YAKINI; Vali Ziya Polat, 2017 yılında Şırnak'ta şehit olan J. Uzm. Çvş. Faruk Yüksel'in Çekerek ilçesinde ikamet eden annesini ziyaret ederek, tüm kurumlarla şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyledi.
ESNAF ZİYARETİ; Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Polat, vatandaşlara ve esnafa kısmi kapanmanın tam kapanmaya dönüşmemesi için Koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
GENÇLİK MERKEZİ; Vali Polat, Çekerek Gençlik Merkezi ve Kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kütüphanede sınava hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Vali Polat, sınavlarında başarılar dileyip Koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. 
MADIMAK; Vali Ziya Polat, Çekerek ilçesini ziyareti esnasında yol kenarında yöreye özgü madımak toplayan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Polat, kendisini iftara davet eden vatandaşlara pandemi sonrası için, madımak yemeye geleceğinin sözünü verdi.
LAVANTA ADASI; Vali Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gayretleri ile Çekerek Barajı kıyısına oluşturulan lavanta adası ve mesire alanında incelemelerde bulunarak ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Çekerek’te Yatırımlara Devam
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