Çekerek’te kadınlar üretimini sürdürüyor

Aynı zamanda ilçedeki gıda ürünlerinin tanıtımını da yapan kadınlar gelen talepleri karşılayabilmek için mücadele veriyor. Kaymakam Hüseyin Kaptan, eşiyle birlikte, Kadınlar Kooperatifini ziyaret ederek, çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Kaptan, kadın üreticilerin ürünlerini daha geniş ve etkin pazarlara sunmaları adına kooperatifleşmenin önemine dikkat çekerek, kadınlara daha fazla üretim ve pazarlama imkanı sağlanması için gerekli desteği vereceklerini ifade etti. Kadın girişimciler, Kaymakam Kaptan ve eşine ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.