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Çekerek'te de Satışa sunuldu

AYDINCIK ilçesinden doğal olarak çıkartılan yarı değerli taşların işlenerek hazırlanan takı ve süs eşyaları Çekerek ilçesinde de satışa sunuldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:13
Çekerek'te de Satışa sunuldu

Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Aydıncık ilçesinde işledikleri doğal taşlarla hazırladıkları ürütnlerin Çekerek ilçesinde de satışına başlandığını bildirdi. Türker, ‘’Başarıya giden yolda çile çekmek gerek. Başarmak için Özge Nur Uslu gibi yola çıkanların hikayelerine ise küçük bir dokunuşla da olsa destek olmak lazım. Özge Nur Uslu ilk girişimcilik hikayesine doğal taşlarımızla başladı. Bizde elimizden geldiğince destek olup teşvik ettik. Başka İller ve ilçelerde de bayilik tekliflerine açığız’’ dedi.

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