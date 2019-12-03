ÇEKEREK SiL BAŞTAN

‘Çekerek’in çehresinin değişmesine, yerelden kalkınma hamlesine güç vermesine çok az kaldı’ diyen Oktay, Çekerek’te doğanın ihya edildiği, tarım, hayvancılık ve üretimin şahlanacağı bir döneme girileceğinin altını çizdi. Oktay, ‘’Millet Bahçesi, Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ekimi ve Çekerek Nehri Islahı gibi Çekerek’in değerine değer katacak projelerde önemli mesafe kaydettik. Çekerek Millet Bahçesi içinde yer alacak Bilim Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Mesire Yerleri ile Çekerek’in bölgede bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz. 200 dönüm büyüklüğündeki millet bahçesi projesini 2020’de başlatacağız. Başka bir abide yapı projesi ‘Şüheda Tepesi’nin tamamlandığında, şehitler diyarı olan memleketimizin şeref nişanesi olmasını ve aziz şehitlerimizin anısının yâd edilmesine vesile olmasını arzu ediyoruz’’ dedi.

ALTYAPI HİZMETLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altyapı projeleriyle Çekerek’in hem içinde hem çevresiyle bağlarını güçlendirilmeye çalışıldığını, seyahat etmeyi kolay hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti. Oktay, ‘’Diğer taraftan ‘Kent Meydanı, Kapalı Pazar Yeri’ projeleri ile ilçemizi estetik açıdan besliyor; Pazar esnafımızın taleplerini cevapsız bırakmıyoruz. Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksleriyle Çekerekli gençlerimiz ve tüm hemşehrilerimizi daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzıyla buluşturuyoruz. Alt yapı yatırımlarıyla güzel beldemizi ihya ederken doğayı, yeşili, tarımsal üretimi ve hayvancılığı da ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda Çekerek Nehri Havza Projesini başlatıyoruz. Proje vesilesiyle 3 şehir, 12 ilçe ve 400 köyde sel ve taşkınlar önlenerek toprak bereketlenecek! Islah edilen arazilerle birlikte Çekerek’te bulunan tüm arazileri en etkin kırsal kalkınma politikalarıyla desteklemeye kararlıyız’’ diye konuştu.

HAYVANCILIK GELİŞECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bereketlenen, verimli kullanıma uygun hale gelen meralarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın güçleneceğini, arıcılığın ise daha geniş arazilerde uygulanma imkânı bulacağını bildirdi. Oktay, mera gölgeliklerinden, çeşmeye, tuzluk tesisinden ahır şartlarının iyileştirilmesine kadar verecekleri hayvancılık destekleri ile Çekerek’te hayvancılık alanında güçlü bir büyüme sağlanmasının hedeflendiğini de aktardı. Oktay, ‘’Çekerek’te topraklarımızı daha verimli kullanmak amacıyla başlattığımız bir diğer vizyon projemiz ‘Lavanta Adası’ projesidir. Bugün bizzat toprakla buluşturduğumuz lavanta fideleri büyüdüğünde Çekerek’in tarlaları lavanta kokacak! Kardeşlerim lavanta, yetiştiği bölgelere birçok farklı alanda katma değer sağlayan bir bitkidir. Lavanta yağı, lavanta suyu, çiçeği ve lavanta çayı gibi ürünler kozmetik, tekstil ve ilaç sektörü gibi alanlarda yüksek rağbet görmektedir. Hatta lavanta yağı dünyada en fazla ticareti yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Ticari etkisinin yanında lavanta tarlaları; foto safari turizmi, lavanta hasadı şenlikleri ve lavanta yağı tesis ziyareti gibi vesilelerle Çekerek’te turizme güç verecektir. Şuanda Lavanta üretimiyle Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden birisi olan Isparta Kuyucak’ta lavanta turizmine yönelik talepleri karşılamak için birçok turizm tesisi, pansiyon ve sosyal alan açılmış; bölge halkı hem lavanta ticaretinden hem de lavanta turizminden fayda sağlar hale gelmiştir. Lavantanın yanı sıra Çekerek’in bereketli topraklarında yine getirisi yüksek tarımsal bir ürün olan trüf mantarı üretimini de başlatıyoruz. Bugün, ilk trüf mantarı aşılanmış meşe fidelerini diktik ve çiftçimizin hasada hayırla kavuşmasını diledik’’ ifadelerini kullandı.

KREDİ HACMİ ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek’e dair gerçekleşen hayallerin diğer bir parçasının ise bölgede güçlenerek büyümesi için sağladıkları kalkınma destekleri olduğunu kaydetti. Oktay, ‘’Kredi Kefalet Kooperatifi, Çekerek için toplam kredi hacmini 5 Milyon Liraya, kredi kullanma limitini de iki kat artırarak 200 Bin Liraya yükseltmiştir. Bir kez daha hayırlı olsun. Bu kapsamda şuana dek, üretimleriyle yerel kalkınmaya katkı veren Çekerek esnafına 4 milyon lira plasman kredisi dağıtılmıştır. Aynı zamanda yöremize has otantik ürünlerin desteklenmesi için de kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Hayata geçmeye başlayan projeler sonucunda Çekerek, deresiyle; bağları ve lavantalarıyla bambaşka bir atmosfere kavuşacak’’ şeklinde konuştu.