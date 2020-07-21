Çekerek Nehri Havzası projesinde ilk adım

YOZGAT, Çorum, Sivas ve Tokat illeri içerisinde kalan bölgede gerçekleştirilecek proje için Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün temsilcileri tarafından 22-24 Temmuz tarihleri arasında toplantılar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bizzat takip ettiği ‘Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’ saha inceleme çalışmaları Çarşamba günü Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaretle başlayacak.

Yozgat ve Tokat’a yapılacak inceleme ziyaretinde arazi incelemesi, projeden etkilenen taraflarla görüşülmesi, projenin geneli ve alt projeler konusunda tarafların bilgilendirilmesi, görüş ve önerilenin alınması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar sonucunda tüm tarafların mümkün olduğunca mutabık kalması ve muhtemel şikayetlerin azaltılması hedefleniyor.

Yozgat Merkez, Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan, Çorum’un Alaca ve Ortaköy, Tokat’ın Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt, ve Sivas’ın Yıldızeli ilçesini kapsayan proje sahasında toplam 14 ilçe ve 480 köy yer alıyor. Proje sahası ise 876 bin 551 ha bir alanı kapsıyor.

PROJE NASIL HAYAT BULDU

İlk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında Yozgat’ta yapılan toplantının ardından 7 Ocak 2020 tarihinde Yozgat Valiliğinde dört ilin Tarım Orman İl Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlükleri, DSİ Bölge Müdürlükleri ve İl Özel İdareleri tüm paydaş kurumlarının katılımıyla proje hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

Proje Koordinatörü Orman Genel Müdürlüğünce Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na sunum yapıldıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Çekerek Projesinin dış kaynaklı bir proje olması talebi iletilmiş, ilgili Bakanlığın yazışmaları çerçevesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile görüşmelere başlamıştı. Dünya Bankası da prensipte Çekerek Havzası'nda önerilen projeyi desteklemeye açık olacaklarını belirtilmişti.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasında var olan anlaşma çerçevesinde ‘Tek Taraflı Güven Fonu’ sözleşmesi yapılarak ‘Fizibilite Etüdü’ ve ‘Çevresel ve Sosyal Paket’ hazırlıklarına başlanılması için söz konusu ziyaret planladı.