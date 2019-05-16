Çedaş’tan konferans

‘En önemli sermaye çalışanlardır’ anlayışı ile elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Çamlıbel Elektrik Dağıtım, Yozgat Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, ‘elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları’ konulu konferansı verdi. ÇEDAŞ İş Sağılığı ve Güvenliği Yöneticisi Fatih Ergüt ile İSG Uzmanları İlhami Kıcır ve Muhammet Kılıç tarafından, iş güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, iş güvenliği çalışma alanı ile iş kazalarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere elektriğin zararlı etkilerinin yanı sıra havai hatlarda yatay ve düşey yaklaşım mesafeleri, elektrik kaynaklı yanıkların sebepleri, farklı amperlerdeki elektrik akımlarının insan sağlığına etkileri, elektrik çarpmalarının nedenleri ve sonuçları ile elektrik çarpılmalarına karşı alınacak güvenlik tedbirleri anlatıldı.