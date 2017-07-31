ÇEDAŞ’ta yaz mesaisi

Hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 2017 yılında 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı planlayan ÇEDAŞ tüketicilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bakım onarım, şebeke yatırımları ve yeni tesislerin kurulum çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarını dikkate alarak planlı elektrik kesintileri yapan ÇEDAŞ, arıza sayıları ve arıza kaynaklı elektrik kesinti sürelerini minimum seviyelere düşürmeyi hedefliyor.

ÇEDAŞ'ın müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, şirketin Üçüncü Uygulama Dönemi olan 2016-2020 yılları arasında hizmet bölgesinde 500 milyon TL yatırım yapacağını söyledi.

Elektrik şebekelerinde yapılan bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirmek ve yatırımların devamlılığını sağlayabilmek için planlı elektrik kesintileri yapıldığını dile getiren Akboğa,"Şirketimiz tarafından yapılan yatırımların devreye alınmasıyla müşterilerimize daha kaliteli ve verimli enerji temini sağlanacak. Bu kapsamda Sivas merkezde Seyrantepe, Kardeşler, Şeyh Şamil, Kılavuz, Alibaba, Mehmet Akif Ersoy, Demircilerardı ve Huzur mahallelerinde trafo, yüksek gerilim, alçak gerilim ve aydınlatma tesislerinin kurulumu ve değişimi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ise Emek, Gültepe ve Çarşıbaşı mahallelerinde tüketicilerimize daha verimli enerji arzı sağlamak için benzer çalışmalara başlayacağız. Arıza sayıları ve arızadan kaynaklı elektrik kesinti sürelerinin minimum seviyelere düşürülmesi için yapılan yatırımların hayata geçirilmesi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığı planlı elektrik kesintileri ile mümkün oluyor. Bilindiği üzere bölgemizde kış ayları uzun sürdüğünden yatırım, bakım ve onarım planlamamız yaz aylarında 4-5 aya sıkışıyor. Bu nedenle birçok bölgede yatırımlarımızı devreye alma çalışmalarımız aynı tarihlere denk gelebiliyor ve zorunlu olarak planlı ya da plansız kesintiler yaşanabiliyor. Yapılan bu çalışmalar ile müşterilerimizin daha kaliteli ve sürdürülebilir bir elektrik dağıtım hizmeti almalarını amaçlıyoruz. Tamamen müşteri memnuniyetini hedeflediğimiz bu çalışmalar sırasında yaşanan kesintilerini vatandaşlarımızın anlayışla karşılayarak sabırlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapılan tesis çalışmalarında öncelikli paydaş olan Sivas Belediyesi ile koordinasyon ve eşgüdüm sağladıklarını dile getiren Akboğa, “Tek seferde yapılacak çalışmalarla ülke ekonomisi ve müşteri memnuniyet hesaplarını da yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valiliği koordinasyonunda yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da şirketimize koordinasyon ve çalışmalardan ötürü teşekkürü bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yatırım, bakım ve onarım sebebiyle yapılacak planlı kesintilerin www.cedas.com.tr web adresinden 48 saat önce güncel olarak yayınlandığını ifade eden Akboğa, müşterilerin 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp Destek Hattı’ndan da planlı kesintiler ile ilgili bilgi alabileceklerini kaydetti.