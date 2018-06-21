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ÇEDAŞ’da toplu iş sözleşmesi

ÇEDAŞ ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

ÇEDAŞ’da toplu iş sözleşmesi

ÇEDAŞ ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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ÇEDAŞ’da toplu iş sözleşmesi

ÇEDAŞ ile TES-İŞ arasında 558 personeli kapsayan ikinci dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Aralarında Yozgat’taki işçilerin de bulunduğu ikinci dönem toplu iş sözleşmesi ile, işçiler bir takım haklara kavuştu. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Çamlıbel Elektrik ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. Genel Koordinatörü Mehmet Akif Şahin, İnsan Kaynakları Direktörü Servet Güney, Yatırım Direktörü Mustafa Altun ve TES-İŞ Sivas Şube Başkanı Tevfik Güveri’nin katılımları ile gerçekleşen imza töreninde, çalışanların sosyal haklarının toplu iş sözleşmesi ile güvence altına alınarak çalışma hayatlarını sosyal ve ekonomik anlamda daha iyi koşullarda sürdürmelerinin gerekliliğine dikkat çekildi. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, aralarında Yozgat’taki işçilerin de bulunduğu çalışanların haklarında iyileştirmeler sağlandığını ve iş barışına katkı sağlayacak bir sözleşmeye imza attıklarını belirtti.

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