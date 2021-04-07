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Çedaş için kampanya

YENİFAKILI İlçesinde, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi’nin ‘ÇEDAŞ) tam zamanlı olarak faaliyetini sürdürmesi istendi, imza kampanyası başlatıldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:46
Çedaş için kampanya

İlçede arıza ekibi ile tahsilat bölümünün haftada 2 gün açık olması nedeniyle ilçedeki abonelerin sorun yaşayıp, mağdur oldukları ileri sürüldü. ÇEDAŞ’ın İlçede faaliyetlerini tam zamanlı olarak yürütmesi amacıyla başlatılan imza kampanyası ilgi görüyor. Toplanan imzaların dilekçe ile ilgili makamlara iletileceği kaydedildi. Bu arada sorunun Yenifakılı Belediyesi tarafından yazılı olarak ilgili kurumları bildirilerek, ÇEDAŞ elemanlarının tam zamanlı olarak ilçede çalışmaya başlatılmasının istendiği de öğrenildi. 

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Çedaş Için Kampanya
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