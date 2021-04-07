Çedaş için kampanya

İlçede arıza ekibi ile tahsilat bölümünün haftada 2 gün açık olması nedeniyle ilçedeki abonelerin sorun yaşayıp, mağdur oldukları ileri sürüldü. ÇEDAŞ’ın İlçede faaliyetlerini tam zamanlı olarak yürütmesi amacıyla başlatılan imza kampanyası ilgi görüyor. Toplanan imzaların dilekçe ile ilgili makamlara iletileceği kaydedildi. Bu arada sorunun Yenifakılı Belediyesi tarafından yazılı olarak ilgili kurumları bildirilerek, ÇEDAŞ elemanlarının tam zamanlı olarak ilçede çalışmaya başlatılmasının istendiği de öğrenildi.