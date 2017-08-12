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ÇEDAŞ, başarıyla geçti!

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve kullanılabilirliklerini sağlamak amacıyla oluşturduğu bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, 2016 yılında aldığı ISO 27001/IEC:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikasının birinci yıl gözetim denetimini başarıyla geçerek belgenin devamlığını sağladı. 

ÇEDAŞ, başarıyla geçti!

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve kullanılabilirliklerini sağlamak amacıyla oluşturduğu bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, 2016 yılında aldığı ISO 27001/IEC:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikasının birinci yıl gözetim denetimini başarıyla geçerek belgenin devamlığını sağladı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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ÇEDAŞ, başarıyla geçti!

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarına devam eden ÇEDAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2016 yılı içerisinde elektrik dağıtım şirketleri tarafından alınması zorunlu tutulan, 2016 yılı Nisan ayında aldığı ISO 27001/IEC:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası’nın bağımsız denetçiler tarafından yapılan birinci yıl gözetim denetimini başarıyla tamamlayarak belgenin devamlığını sağladı.
ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, hizmet bölgelerinde yürüttükleri elektrik dağıtım hizmetinin uluslararası alanda örnek teşkil edecek seviyeye ulaşmasını sağlamak, teknoloji odaklı ve sürekli yenilenen hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak misyonu ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
"Hizmet kalitesi standartlarımızı yükseltiyoruz"
ÇEDAŞ'ın çözüm odaklı yaklaşımla kendini sürekli geliştiren ve müşterilerini memnun edici hizmetlere yönelik çalışmaları öncelikli amaç edinen bir şirket olduğuna dikkat çeken Akboğa,"Tüketicilerimizin kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti alması noktasında EPDK tarafından belirlenen ve tavsiye edilen çalışmalara azami derecede önem veriyoruz. Bu kapsamda EPDK tarafından 2016 yılında elektrik dağıtım şirketlerinin alması zorunlu hale getirilen ISO 27001/IEC:2013 Bilgi Güvenliği Sertifikası'nı alarak tüketicilerimize hizmet kalitemize ne kadar önem verdiğimizi göstermiş olduk. Bu belgeleri almak kadar belgelerin devamlılığının sağlanması da hizmet kalitemizin standartlarının yükselmesi ve sürekliliği açısından büyük önem taşıyor. Bilgi güvenliği noktasında birinci yıl gözetim denetimini başarı ile tamamlamış olmamız, aldığımız sertifikaların ve belgelerin devamlılığına verdiğimiz önemin en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
ÇEDAŞ, kurumsal misyonu ve vizyonu doğrultusunda ISO/IEC 27001:2013 ile uyumlu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin (BGYS) işletilmesi ile kurum prestijinin artırılması, rekabet avantajı elde etmeyi, bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasını ve olası risklerin sınırlandırılmasını amaçlamaktadır.
 

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