ÇEDAŞ, ağaç kesimine açıklık getirdi

Söz konusu çalışmanın asıl amacının öncelikle can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren, iletkenlere temas eden ağaçların kesilerek, orman bölgesinde çıkabilecek olası yangınların önüne geçmek olduğu kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bu nedenle şebekede meydana gelen arızaları önlemek ve gidermek olduğu halde, bunun farklı bir şekilde yansıtılmasından büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ gereğince, ağaçların hatlara temas etmemesi ve belli bir güvenlik mesafesinde olması mutlak bir zorunluluktur’’ denildi. Hizmet verdiği her noktaya kesintisiz enerji sağlamayı hedeflediklerini belirten ÇEDAŞ yönetimi, yönetmelik gereğince tüketicilerinin can ve mal güvenliğini korumak için ağaçlık alanlarda Orman İşletme Müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Elektrik dağıtım hatlarıyla temas eden ve tehlike yaratan veya hatlara yakın olan, güvenlik mesafesini sağlamayan ağaçların, kesilmesi ya da budanması yönünde çalışmaların yürütüldüğünün de altı çizildi. Açıklamada, daha sonra şöyle denildi: ‘’Bu kapsamda, düzenli olarak ağaçlık bölgelerde tarama yapan ekiplerimiz Boğazlıyan İlçesi Oğulcuk Köyü’nde orman bölgesinde yer alan ağaç dallarının da elektrik telleriyle temas ettiğini ve tehlike yaratabileceğini tespit etmiştir. Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş, elektrik hattının ormandan geçişi için 19 Ağustos 2020 tarihinde izin alınmıştır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar bu izin çerçevesinde yürütülmektedir. Haberde görüşlerine yer verilen muhtarın beyan ve iddialarının aksine; ortada usulsüz bir kesim işlemi olmadığı gibi can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik bir çalışma vardır. Yasal izinler olduğu halde ‘yokmuş’ gibi gösterilmesinin kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olduğunu belirtir, Şirketimizin tüm çalışmalarını yasa, yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürüttüğünü bir kez daha ifade etmek isteriz.’’