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Cavlak turizme açılıyor

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Cavlak bölgesinde kurulması planlanan turizme yönelik termal otel tesisi için mali destek verecek.

30 Haziran 2020 Salı 00:39
Cavlak turizme açılıyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD II 6. Başvuru Çağrı Döneminde Yozgat’ta projeleri onaylanan yatırımcılar ile sosyal mesafe kurallarına da uyarak sözleşme imzalamaya devam ediyor. Bu kapsamda Boğazlıyan Cavlak bölgesinde iki Termal Tesis kurulumuna da hibe desteği sağlanacak.
Avrupa Birliği kırsal kalkınma desteklerini üretici ve girişimcilerle buluşturmak üzere hibe destekleri sağlayan TKDK, 6. Başvuru Çağrı Döneminde sözleşme imzalama aşamasına gelen, toplam yatırım tutarları yaklaşık 32 Milyon lira olan 48 projenin yüzde 65 oranında hibe desteği almaya hak kazandığı kaydedildi.
6. Çağrı kapsamında 34 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, fide ve fidan yetiştiriciliği, arıcılık, 5 zanaatkarlık ve yerel ürün işletmesi, 6 kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri projesinin Yozgat’ta kazandırılacağı bildirildi. Bu projeler sayesinde 2020 yılı içerisinde Yozgat’ta yaklaşık 32 milyon liralık yatırım yapılarak, yeni istihdam fırsatları oluşturulacağının altı çizildi.
Sözleşme imzalama süreçleri devam eden projelerden özellikle Boğazlıyan Cavlak bölgesindeki Termal Turizm Projelerinin önemine dikkat çeken TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Boğazlıyan Cavlak Kaplıcası bölgesinin bakanlar kurulu kararıyla termal turizm merkezi olarak ilan edildiğini hatırlattı. Türker, ‘’Boğazlıyan İlçemiz, İlimizin 95 kilometre güneyinde yer almaktadır. Kaplıca alanı İlçeye 3 kilometre mesafedeki Bahariye Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kaplıca Suyu sıcaklığı 32 - 44 derece arasında olup, saniyede 320 litre debiye sahiptir. Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu analizler sonucunda kaplıca suyunun çeşitli hastalıklara iyi geldiği raporlarla onaylanmıştır. Hekim kontrolünde kaplıca suyu bazı rahatsızlıklarda destekleyici ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. Kaplıca sahasına Kurumumuzun sağladığı hibe destekleriyle yeni yatırımlar yapılmaya başlamıştır’’ dedi.
Türker, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri başlığı altında Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde ikişer olmak üzere, Şefaatli, Yozgat Merkez Azizli Köyünde  urizme yönelik yatırımların yapılacağını bildirdi. Türker, ‘’Toplamda 6 otel ve restoran gibi Kırsal Turizm projesi Yozgat’a kazandırılacaktır. Kırsal turizm projelerinin tamamı Turizm İşletme Belgesine sahip olacakları için Yozgat’a büyük katkı sağlayacaklardır. Kazandırılan kırsal turizm projeleriyle Yozgat’ın yıldızlı otel sayısı artacak, ilçeler turistler için daha çekici olacak ve Yozgat turizm olarak da hak ettiği yere ulaşması için gerekli yapıya sahip olacaktır” diye konuştu.
TKDK hibe destekli tesislerde sağlanan istihdama da değinen Türker, “Bugün projelerimizde 1000’den fazla insan istihdam edilmektedir. 6. Çağrı’da onaylanan projelerimizle birlikte bu sayının artarak devam etmesi beklenmektedir. TKDK olarak kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Sözleşmesi imzalanan projelerin diğer yatırımcılara da örnek teşkil etmesi8ni istiyoruz. Yozgatlı yatırımcıları bir kez daha proje üretmeye davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

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Cavlak Turizme Açılıyor
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