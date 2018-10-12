Cavlak bölgesinde yeşil atağı

Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Bahariye köyünde yeni bir orman alanı oluşturulması amacıyla Kayseri Orman Bölge ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ile bir araya gelerek, yer tespitinde bulunduklarını söyledi. Başkan Erdal, ‘’Bahariye köyünde 105 bin metrekare alana sahip bir orman alanı oluşturuyoruz. Afrin Şehidimiz Mehmet Muratdağı’ın ismini de bu oluşturulacak ormana vereceğiz’’ dedi.