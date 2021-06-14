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ÇANTANIZ HAZIR OLSUN!

Yozgat Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, il genelinde eğitim faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:25
ÇANTANIZ HAZIR OLSUN!

Yozgat’ta tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim çalışmaları yapıldığını bildiren AFAD İl Müdürü İbiş, ‘Afet ve Acil Durum Çantası’nın olası bir afette önemli olduğunu bildirdi. İl Müdürü İbiş, ‘’Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması hepimiz için çok önemlidir. Afet sonrası yiyecek, içecek, acil ihtiyaçları temin edebileceğimiz yerlere ulaşamayabiliriz. Küçük yaralanmalarımız varsa bunları kendimiz giderebiliriz. Bu tip durumlar için afet çantamızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantamızı kolay ulaşacağımız bir yerde saklamamız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evimizde, iş yerimizde değil okulumuzda, sınıfımızda da olmalıdır” dedi. Çantanın, deprem ya da afet öncesi hazırlanması gerektiğine değinin İl Müdürü İbiş, çantanın içerisinde radyo, sağlık çantası, düdük, fener, pil, diş macunu, yağmurluk, battaniye gibi yaşam malzemeleri, ilk yardım ve temel sağlık malzemeleri ile şeker, kalp, tansiyon hastalarının ilaçları bulunduğuna dikkat çekti. Afet sonrası evden çıkarken alınması gereken en önemli şeylerin başında afet çantasının geldiğini vurgulayan İl Müdürü İbiş, çantanın, 6 ay ya da yılda 1 kere yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. İbiş, hayat kurtarma niteliği taşıyan çantanın, evdeki çıkış kapısının yakınlarında muhafaza edilmesini tavsiye etti. 

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ÇANTANIZ HAZIR OLSUN!
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