Canpolat’tan Yozgat’a selam

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aslan, evliyalar şehri Bursa’da 120 bin Yozgatlının yaşadığını hatırlattı, federasyon olarak yaptıkları ve yapacakları faaliyetler konusunda Vali Canbolat’ı bilgilendirdi. Vali Canbolat, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yozgat’ı ve Yozgatlılara selam gönderdi.