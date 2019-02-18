Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102715
ALTIN
224.768
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8182
EURO
5.9542

Canpolat’tan Yozgat’a selam

YOZGAT Valiliğinde 2003-2005 yılları arasında Vali Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yozgat’a selam gönderdi.

Canpolat’tan Yozgat’a selam

YOZGAT Valiliğinde 2003-2005 yılları arasında Vali Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yozgat’a selam gönderdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
13 Okunma
Canpolat’tan Yozgat’a selam

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aslan, evliyalar şehri Bursa’da 120 bin Yozgatlının yaşadığını hatırlattı, federasyon olarak yaptıkları ve yapacakları faaliyetler konusunda Vali Canbolat’ı bilgilendirdi. Vali Canbolat, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yozgat’ı ve Yozgatlılara selam gönderdi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Oktay, Karargah açacak
Oktay, Karargah açacak
TARiHi DOKUYA KORUMA
TARiHi DOKUYA KORUMA
Dursun yönetimini tanıttı
Dursun yönetimini tanıttı
Bilgi yarışması ilgi gördü
Bilgi yarışması ilgi gördü
ADD’den ziyaret
ADD’den ziyaret
Sızdırılan liste değişiyor
Sızdırılan liste değişiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim