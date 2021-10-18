Çandır’da örnek proje

Yozgat'ın Çandır ilçesinde göçün önlenip, istihdamın artırılması amacıyla KOP deştiği ile belediye tarafından uygulamaya konulan mantar üretim projesi, Yozgat ile birlikte diğer bölgeler tarafından da örnek alınmaya başlandı. Kayseri’nin Özvatan Kaymakamı Eray Gürsoy, Belediye Başkanı Halit Demir ile birlikte Çandır ilçesine gelerek incelemerde bulundu. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir’i makımında ziyaret eden Kayseri’den gelen kaymakam ve belediye başkanı, SOGEP kapsamında ORAN’dan sağlanan destek ile faaliyete geçirilen ‘Çandır’da Tüketen Değil Mantar Üreten Eller’ projesi mantar tesisini gezdiler. Kaymakam Gürsoy ve Başkan Demir, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün’den proje hakkında bilgi aldı. KOP'tan alınan 95 bin lira destekle kurulan 100 metrekarelik mantar üretim çadırında halk eğitim merkezince 135 kursiyere mantar yetiştiriciliği kursu verildi. Kursiyerlere istihdam sağlamak için de ‘Çandır'da tüketen değil, üreten eller’ adlı projeyi hazırlayan belediye, ORAN'dan 1 milyon lira hibe desteği alarak bin 100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı kurdu. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, ilçede üretimi teşvik etmek, tarımda çeşitliği artırmak, işsizliği çözmek ve göçü durdurarak insanların doğduğu, büyüdüğü topraklarda kalmasını sağlamak istediklerini söyledi. Bunun için hazırladıkları mantar çadırları projesine KOP ve ORAN'dan destek aldıklarını dile getiren Örgün, ‘’Aldığımız desteklerle ilçemizi Orta Anadolu'da mantar yetiştirme merkezi yapmak gibi idealimiz var. Projemizin ilk safhasında KOP'tan aldığımız destekle halk eğitim merkezi kanalıyla 135 kursiyerimize kurs verildi. Sertifika alan kursiyerlerimize de proje kapsamında 6 ay boyunca 15'er kişi olarak dönüşümlü istihdam sağlıyoruz’’ dedi.