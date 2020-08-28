Çandır mantar ile gelişecek

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Ağustos ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, Kayseri’de yapıldı. Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sivas Valisi Salih Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat, bu yıl başlanılan 3 ayrı sonuç odaklı programın 2021 yılında da devam etmesi yönünde yönetim kurulunda görüş alışverişinde bulunacaklarını bildirdi. Vali Polat, Ajans tarafından 2020 yılı fizibilite desteği ağustos ayı başı itibarıyla ilan edildiğini hatırlattı. Vali Polat, “Bu program ile kar amacı gütmeyen kurumların başvuru sahibi olacağı, bölge illerimizde yapılması planlanan ve Ajans Çalışma Programı ile uyumlu fizibilite tekliflerini yüzde 75 oranında desteklemeye devam edeceğiz. Yatırım fizibilitesi yaptırmak isteyen ve gerçekten yapılacak olan fizibilitenin de kısa vadede kullanılacağını garanti eden kurumlarımızın projelerini 30 Ekim tarihine kadar bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Yozgat, Sivas ve Kayseri illerimize yönelik, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ise Sivas ilimize yönelik proje önerileri geçtiğimiz aylarda Bakanlığa iletilmişti. Bu kapsamda Sivas ilinde 2 projenin fikri onaylanmış olup eylül ayı içinde fizibiliteleri Bakanlığımıza iletilecektir’’ dedi. Vali Polat, SOGEP kapsamında ise kırsal kalkınmaya destek verilmeye devam edildiğini aktardı. Vali Polat, ‘’Yozgat’ın Çandır Belediyesinin ‘Çandır’da Tüketen Değil Mantar Üreten Eller’ projesi 1,3 milyon lira bütçe ile ilçede istihdam oluşturmak adına kültür mantarı üretim tesisi kuracaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi’nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda bölge illerimiz içinden yatırım teşvik bölgesi değişen ilimiz olmamıştır. Ancak Kayseri ilinden İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bünyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız ve Akkışla; Sivas ilinden Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar; Yozgat ilinde ise Aydıncık ilçeleri alt bölge olarak ilan edildi. Bu ilçeler, ilin mevcut yatırım teşvik bölgesinin bir alt bölgesinin desteklerinden faydalanabilecektir. Bu ilçelerde OSB bölgesi bulunması durumunda ise iki alt bölge desteklerinden faydalanabilecektir. Tüm projelerin ve Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.