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CANAVAR HORTLAMASIN!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda trafik canavarının hortlamaması, can ve mal kaybına neden olmaması için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:36
CANAVAR HORTLAMASIN!

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Vali Yardımcıları İzzet Ercan, Turgay Ergin, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Karayolları 65. Şube Şefi Ahmet Soyal, Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, otobüs firmalarının temsilcileri ve ilgililer katıldı. Toplantıda, Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri, hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kazaların temel nedeni olan yorgun/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları, bu yönde araç içinde gerekli uyarıların/kontrollerin yinelenmesi, sürücü seçiminde titiz davranılması istendi. Uzun yol deneyimine, güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin, şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi/gözlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması, terminallerde, güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far gibi teknik donanım/ekipmanlarının denetlenmesi, belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme/indirmenin yapılmaması kararlaştırıldı. Otobüs yangınlarının nedenleri, alınabilecek önleyici tedbirler ile görüşülmesinin uygun olacağı değerlendirildi.  Benzer toplantılar, ilçelerde de Kaymakamların başkanlığında eşzamanlı olarak yapıldı. 

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CANAVAR HORTLAMASIN!
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