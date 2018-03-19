Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117216
ALTIN
165.528
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4626
EURO
4.8144

Çanakkale’deki Yozgatlılar

YOZGATLI Kara Seyit'in Çanakkale Savaşı'nı anlattığı 31 dakikalık ses kaydı, 6 yıllık çalışma sonucu Yozgat'ın 200 köyü dolaşılarak toplanan gazi hikayelerinin kitaplaştırılması sürecinde ortaya çıktı.

Çanakkale’deki Yozgatlılar

YOZGATLI Kara Seyit'in Çanakkale Savaşı'nı anlattığı 31 dakikalık ses kaydı, 6 yıllık çalışma sonucu Yozgat'ın 200 köyü dolaşılarak toplanan gazi hikayelerinin kitaplaştırılması sürecinde ortaya çıktı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
21 Okunma
Çanakkale’deki Yozgatlılar

Kitabın yazarı Osman Karaca, memleketi Yozgat'ın resmi kayıtlara göre Çanakkale Savaşı'nda 2 bin 52 şehit verdiğini ve nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğunu belirtti. Karaca, 6 yılda 200 köy dolaşarak topladığı 18 gazinin hikayesini ''Her hayat bir destandı'' adıyla kitaplaştırdığını belirterek, bu süreçte Kara Seyit olarak bilinen Seyit Uçar'ın 95 yaşında yakınları tarafından kaydedilmiş ses kaydına ulaştığını kaydetti. Çanakkale Savaşı'na katılanların kendi seslerinden kısa süreli birçok ses kaydı bulunduğuna işaret eden Karaca, ''Kara Seyit'e ait ses kaydının en büyük özelliği, 31 dakikalık süresiyle en uzun ses kaydı olması. Böylece Türkiye genelinde Çanakkale Savaşı'na katılanların kendi seslerinden oluşan ses kaydının toplam uzunluğu 300 dakikaya ulaştı. Baş kısmına radyodan kayıt yapılmasaydı, ulaştığım ses kaydı daha uzun olabilirdi'' dedi. 
Karaca, ses kaydının Kara Seyit'in bulunduğu bölüğün Haydarpaşa'dan vapurla cepheye sevk edilmesiyle başladığını belirterek, ''Ses kaydında Kara Seyit, cepheyi 'Mahşer yeri' olarak tanımlıyor. Cepheye vardıklarında her tarafın kan olduğunu görüyor. Bunu önce kesilen hayvanlara ait olduğunu düşünüyor. Etrafta o kadar çok kan var ki kanların askerlere ait olabileceği aklına gelmiyor. Kara Seyit bu anları, 'Seddülbahir'e vardık. Sağ baş bizim 15. fırkanın şurası. Zırıklınındere sağ başta bizik. Hep kan içti çamlar. Ben de diyom 'Bu malı nerde kesmişler böyle?'. Hiç şehitlerin kanı demiyolar. Orda boyna hücum hücum hücum ettiyolar' sözleriyle anlatıyor'' diye konuştu.
Kara Seyit'in, hatıralarını anlatırken sık sık arkadaşlığa vurgu yaptığına işaret eden Karaca, Kara Seyit'in bölüğünden sadece 8-9 kişinin Çanakkale cephesinden dönebildiğine değindi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ZAFER BiZiMDiR
ZAFER BiZiMDiR
AK GENÇLER ÇANAKKALE’DE
AK GENÇLER ÇANAKKALE’DE
D-8 İslam Ülkeleri anlatıldı
D-8 İslam Ülkeleri anlatıldı
TASARRUFLU SULAMAYA DESTEK
TASARRUFLU SULAMAYA DESTEK
Zafer kutlandı
Zafer kutlandı
Mevlit okutulacak
Mevlit okutulacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim