Çanakkale’deki Yozgatlılar

Kitabın yazarı Osman Karaca, memleketi Yozgat'ın resmi kayıtlara göre Çanakkale Savaşı'nda 2 bin 52 şehit verdiğini ve nüfusuna oranla en fazla şehit veren il olduğunu belirtti. Karaca, 6 yılda 200 köy dolaşarak topladığı 18 gazinin hikayesini ''Her hayat bir destandı'' adıyla kitaplaştırdığını belirterek, bu süreçte Kara Seyit olarak bilinen Seyit Uçar'ın 95 yaşında yakınları tarafından kaydedilmiş ses kaydına ulaştığını kaydetti. Çanakkale Savaşı'na katılanların kendi seslerinden kısa süreli birçok ses kaydı bulunduğuna işaret eden Karaca, ''Kara Seyit'e ait ses kaydının en büyük özelliği, 31 dakikalık süresiyle en uzun ses kaydı olması. Böylece Türkiye genelinde Çanakkale Savaşı'na katılanların kendi seslerinden oluşan ses kaydının toplam uzunluğu 300 dakikaya ulaştı. Baş kısmına radyodan kayıt yapılmasaydı, ulaştığım ses kaydı daha uzun olabilirdi'' dedi.

Karaca, ses kaydının Kara Seyit'in bulunduğu bölüğün Haydarpaşa'dan vapurla cepheye sevk edilmesiyle başladığını belirterek, ''Ses kaydında Kara Seyit, cepheyi 'Mahşer yeri' olarak tanımlıyor. Cepheye vardıklarında her tarafın kan olduğunu görüyor. Bunu önce kesilen hayvanlara ait olduğunu düşünüyor. Etrafta o kadar çok kan var ki kanların askerlere ait olabileceği aklına gelmiyor. Kara Seyit bu anları, 'Seddülbahir'e vardık. Sağ baş bizim 15. fırkanın şurası. Zırıklınındere sağ başta bizik. Hep kan içti çamlar. Ben de diyom 'Bu malı nerde kesmişler böyle?'. Hiç şehitlerin kanı demiyolar. Orda boyna hücum hücum hücum ettiyolar' sözleriyle anlatıyor'' diye konuştu.

Kara Seyit'in, hatıralarını anlatırken sık sık arkadaşlığa vurgu yaptığına işaret eden Karaca, Kara Seyit'in bölüğünden sadece 8-9 kişinin Çanakkale cephesinden dönebildiğine değindi.

