Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96811
ALTIN
257.156
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.1435
EURO
6.4134

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'da

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'a geldi. 

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'da

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'a geldi. 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
24 Okunma
Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı Sorgun'da

Cumhuriyet Caddesi Salih Paşa Camisi karşısında ziyarete açılan ve 4 bin parça eserin sergilendiği gezici müzenin yarın akşam mesai bitimine kadar ziyarete açık kalacağı bildirildi. 

Çanakkale'yi göremeyen vatandaşları gezici müzeye davet eden müze yetkilisi Ömer Örnek, "Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı'nda, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Türk orduları ile itilaf devletleri arasındaki savaşlara katılan askerlere ait eşyalar ve savaş malzemeleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu müzeyi ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye gitme konusunda daha büyük bir istek duyacak. Sorgunlular, ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmeli." dedi.

Örnek, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşlara bu ortamı yaşatma adına tüm Türkiye’yi dolaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Selin yaraları sarılıyor
Selin yaraları sarılıyor
Vali ziyaretlerde bulundu
Vali ziyaretlerde bulundu
Akademik Başarı Toplantısı Yapıldı
Akademik Başarı Toplantısı Yapıldı
Köylerde su sorunu
Köylerde su sorunu
Genç Kaymakamlar iyi yolda
Genç Kaymakamlar iyi yolda
ÇERÇiLER DE MODERNiZE OLDU
ÇERÇiLER DE MODERNiZE OLDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim