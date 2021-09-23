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CAN KURTARACAKLAR

Yozgat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından, AFAD gönüllülerine yönelik başlatılan eğitim çalışmaları devam ediyor. Eğitimlere katılan gönüllülere, ‘Düğümler ve Düğüm Çeşitleri, Kuyudan Yaralı Kurtarma, Doğada Arama Kurtarma’ gibi konularda verilen eğitim çalışmaları oldukça neşeli bir havada sürüyor.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:13
CAN KURTARACAKLAR

Yozgat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanlarınca, 10 günlük program dahilinde AFAD gönüllülerine çeşitli eğitimler veriliyor. Gönüllülere Topçu köyü civarında verilen eğitimlerde, gölette bot kullanma, yangın söndürme, kaya ve ağaçlara tırmanma ve inişleri uygulamalı olarak gösteriliyor. AFAD Yozgat İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, AFAD'ın internet sitesi üzerinden giriş yapılarak gönüllü olunabildiğini söyledi. Yozgat'ta 1300 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu belirten İbiş, ‘’AFAD Başkanlığı internet sitesinden bazı programları geçerek belli bir kademeye gelen gönüllülerimize çağrıda bulunduk. Bize dönüş yapan gönüllülerimizden 20 arkadaşımızı 10 günlük eğitime aldık. Gönüllülerimiz, ilk yardım, yangın söndürme, bot ve iple tırmanma eğitimleri alıyor. Afetlerde kamu adına personel sıkıntısı yaşandığında AFAD gönüllüleri bize yardımcı oluyor’’ dedi. Gönüllülerden öğretmen Tuğba Erkan, eğitimlerin çok verimli geçtiğini, dün kayalığa tırmanış, bugün de ağaçtan iniş eğitimi aldığını ve eşiyle gönüllü olduğunu dile getirdi. Anıl Erkan da son dönemlerde yaşanan afetlerden dolayı gönüllü olmak istediklerini ve saha eğitimi aldıklarını ifade etti. Ev hanımı 2 çocuk annesi Ümran Soyal da internette AFAD gönüllülük sistemini görünce başvuru yaptığını belirterek, ‘’İnternet üzerinden aldığım eğitimden sonra saha eğitimi başladı. Gönüllü olarak AFAD çalışanlarına destekte bulunmak, afet anında herhangi bir canlıyı kurtarmak güzel bir duygudur. Bir ipi düzeltme, bir eşyayı taşıma, bir canlıyı kurtarma için yapılan en ufak bir yardım çok mühim’’ diye konuştu. (aa)

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