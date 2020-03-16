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Çamlıkta temizlik zamanı

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle Kirazlı Göletinde hem doğa yürüyüşü yaptı, hem de doğayı temizledi.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:11
Çamlıkta temizlik zamanı

Doğa yürüyüşü yapan öğrenciler çiğdem toplayarak baharın uyanışına da tanıklık etti. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği yönetimi, Yozgat’ın çok sayıda doğal güzelliklerinin olduğunu belirtti. Kirazlı göleti ve çevresinin de bu doğal güzelliklerden olduğunu belirten yönetim, temizlik esnasında çiğdemlerin çöplerin arasından çıkmak zorunda kaldığına dikkat çektiler. Dernek Yönetimi, çöplerin doğada uzun süre yok olmadığını, bu yüzden doğaya ve canlılara büyük zararı olduğuna vurgu yaparak, buraya piknik yapmak için yada gezmek için gelen vatandaşların çöplerini doğaya atmaması, yakınlardaki çöp kutularına atmalarını istediler.

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Çamlıkta Temizlik Zamanı
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