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ÇAMLIK MiLLi PARKI

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığını ziyaret eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

ÇAMLIK MiLLi PARKI

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığını ziyaret eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
ÇAMLIK MiLLi PARKI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Vali Kadir Çakır’a kurumun çalışmaları, milli park ve çamlık hakkında detaylı bilgi verdi. Çamlıkta bulunan eğitim merkezine geçen Vali Çakır, burada sergilenen dondurulmuş hayvanlar, çamlıkta yetişen endemik bitki çeşidi örnekleri ve ilimizde yaşayan hayvan çeşitlerini inceleyerek, bilgi aldı. Yozgat il merkezi belediye mücavir alanı içerisinde, şehrin adeta bahçesi konumundaki çamlık milli parkı, 1958 yılında, ülkemizin ilk milli unvanlı parkı oldu. 267 hektarlık bir alanı kapsayan çamlık milli parkı, bir zamanlar, İç Anadolu'nun büyük bir kısmını kaplayan orman örtüsünden günümüze kadar ulaşan nadir örneklerden biri olarak biliniyor. Ormanın, başlıca ağaç türü karaçam olduğu, meşe ve ardıç da çamlıkta bulunuyor. Etrafı bozkırlarla çevrili olan orman parçasında, küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve omurgasız hayvanlar yaşıyor, nadir otsu bitkiler bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
ÇAMLIK MiLLi PARKI
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