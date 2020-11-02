Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1132
ALTIN
509.258
DOLAR
8.3807
STERLİN
10.8124
EURO
9.7545

Çamlığın çehresi değişecek

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığının turizme kazandırılabilmesi için, doğal hali bozulmaksızın nelerin yapılabileceği konusunda teknik ekip, alan taraması yapacak.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:24
Çamlığın çehresi değişecek

YOZGAT Çamlığının turizme açılabilmesi, yerli ve yabancıları ağırlayabilmesi için, doğallığı korunarak nelerin yapılabileceği noktasında alan taraması yapmak üzere Orman Genel Müdürlüğü teknik personeli Yozgat’a gelecek. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i makamında ziyaret etti. Milletvekili Başer, ‘’Çamlık Milli Parkımıza artı değer katacak projeler ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Kayseri Bölge ve Yozgat İl Müdürümüz ile görüş alışverişinde bulunduk’’ açıklamasında bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Yozgat ile ilgili projeleri görüştüklerini bildirdi. Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığın Yozgat için bir nimet olduğuna vurgu yapan Vali Polat, ‘’Çok müdahale edilmesi taraftarı değilim, çok güzel bir yer. Başka bir şehrin merkezinde böyle bir güzellik var mıdır? tahmin etmiyorum. Ama ufak bir dokunuş yapmamız lazım’’ dedi. Vali Polat, Doğu Anadolu bölgesini batı illerine bağlayan Uluslararası Karayolundan geçen milyonlarca aracın bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Doğu-Batı ekseninde kaçı Yozgat’ta duruyor. Yüzde kaçı duruyor mesela. Durdurmak lazım, durması lazım, para harcaması lazım, paranın dağılması lazım, parayı bıraktırdığınız zaman vatandaşımız bizden daha çok sahip çıkar’’ diye konuştu.
TANITICI FİLM
Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Çamlığı ile birlikte diğer tarihi, turistik, görülmesi gereken alanlara yönelik tanıtım filmlerinin çekimi yapılacağını kaydetti. Vali Polat, ‘’Yozgat’ı tanıtıcı filmler yapmak lazım. Güzel bir tanıtım filmi için de üniversitemiz ile görüşüyoruz ama resmi tanıtım filminden bahsetmiyorum. Nokta atışı tanıtım yapmamız lazım. Sarıkaya mı? 30 saniye vuracak geri çekilecek, merak uyandıracak. 20 dakika filmi kimse seyretmez. Valiliğimiz tanıtım filmi var 17 dakika ama bizim daha çok brifing tanıtım filmi. Sarıkaya, Kazankaya, Çamlık vuracak çıkacak. Çamlığa bizim kendi vatandaşımız gidiyor. Turizm hatlarının içerisine dahil edilmesi lazım. Kendi vatandaşımız zaten burada, benim dışarıdan getirmeye çalışmalıyız’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Çamlığın çehresi Değişecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’tan İzmir’e destek
Yozgat’tan İzmir’e destek
Mevlid-i Nebi etkinliği
Mevlid-i Nebi etkinliği
Yozgat’ın da ciğeri yandı
Yozgat’ın da ciğeri yandı
Komşunun suyu Yozgat’tan
Komşunun suyu Yozgat’tan
Depo yapımına başlandı
Depo yapımına başlandı
KADEM ‘teşekkür’ etti
KADEM ‘teşekkür’ etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim