Çamlığın çehresi değişecek

YOZGAT Çamlığının turizme açılabilmesi, yerli ve yabancıları ağırlayabilmesi için, doğallığı korunarak nelerin yapılabileceği noktasında alan taraması yapmak üzere Orman Genel Müdürlüğü teknik personeli Yozgat’a gelecek. Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i makamında ziyaret etti. Milletvekili Başer, ‘’Çamlık Milli Parkımıza artı değer katacak projeler ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Kayseri Bölge ve Yozgat İl Müdürümüz ile görüş alışverişinde bulunduk’’ açıklamasında bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat da, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Yozgat ile ilgili projeleri görüştüklerini bildirdi. Türkiye’nin ilk milli parkı çamlığın Yozgat için bir nimet olduğuna vurgu yapan Vali Polat, ‘’Çok müdahale edilmesi taraftarı değilim, çok güzel bir yer. Başka bir şehrin merkezinde böyle bir güzellik var mıdır? tahmin etmiyorum. Ama ufak bir dokunuş yapmamız lazım’’ dedi. Vali Polat, Doğu Anadolu bölgesini batı illerine bağlayan Uluslararası Karayolundan geçen milyonlarca aracın bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Doğu-Batı ekseninde kaçı Yozgat’ta duruyor. Yüzde kaçı duruyor mesela. Durdurmak lazım, durması lazım, para harcaması lazım, paranın dağılması lazım, parayı bıraktırdığınız zaman vatandaşımız bizden daha çok sahip çıkar’’ diye konuştu.

TANITICI FİLM

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Çamlığı ile birlikte diğer tarihi, turistik, görülmesi gereken alanlara yönelik tanıtım filmlerinin çekimi yapılacağını kaydetti. Vali Polat, ‘’Yozgat’ı tanıtıcı filmler yapmak lazım. Güzel bir tanıtım filmi için de üniversitemiz ile görüşüyoruz ama resmi tanıtım filminden bahsetmiyorum. Nokta atışı tanıtım yapmamız lazım. Sarıkaya mı? 30 saniye vuracak geri çekilecek, merak uyandıracak. 20 dakika filmi kimse seyretmez. Valiliğimiz tanıtım filmi var 17 dakika ama bizim daha çok brifing tanıtım filmi. Sarıkaya, Kazankaya, Çamlık vuracak çıkacak. Çamlığa bizim kendi vatandaşımız gidiyor. Turizm hatlarının içerisine dahil edilmesi lazım. Kendi vatandaşımız zaten burada, benim dışarıdan getirmeye çalışmalıyız’’ diye konuştu.