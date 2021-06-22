Çamlığı tanıdılar

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlık hakkında bilgi almak ve stres atmak üzere gelen öğrencileri ağırladı. DKMP Şube Müdürlüğü personeli, miniklere çamlığı gezdirip, bitki örtüsü, yaşayan canlılar konularında bilgi aktardı. Eğitim döneminin stresini atmak için gelen öğrencilere Çamlıktaki doğal yaşam konularında ayrıntılı bilgiler verilirken, bitki türleri de gösterildi. Program sonunda miniklere çeşitli hediyeler verildi.