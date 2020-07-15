CAMiYi BiTiRiN!

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanların 1996 yılında başlayan cami hasretini sonlandırmak amacıyla dört yıl önce kurulan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanılan cami inşaatının bitirilmesi istendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli açılış ve temel atma törenleri için geldiği Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde, yarım kalan cami inşaatının gölgesinde konuştu. Oktay, bin 500 cemaat kapasiteli caminin biran önce bitirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘’OSB’de bir cami inşaatı var. OSB’deki iş adamlarımıza hem de buradaki hayırsever iş adamalarımıza bir çağrıda bulunmuş olayım. Burada caminin inşaatını bir an önce tamamlayalım” diye çağrıda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi Cami Derneği Başkanı Eftal Yeşiloğlu da, bu çağrının önemine dikkat çekerek, 1996 yılında kurulan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışanların ibadetlerini yapacakları bir caminin bulunmadığını, günlük namaz ibadetlerinin yanı sıra cuma namazlarını da kılmak için 5-10 kilometre uzaklıktaki çevre köylerine gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.